 

Дегтярев призвал обеспечить сбалансированность бюджета Хабаровского края

26.08.2020, 10:48, Новости дня

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел заседание комиссии по стратегическому развитию, отбору госпрограмм и проектов.

Участники совещания рассмотрели прогноз социально-экономического развития Хабаровского края на среднесрочный период, а также обсудили основные характеристики бюджета на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

«В непростых условиях идет формирование краевого бюджета. Наша главная задача – обеспечить сбалансированность казны. При этом нужно четко отслеживать приоритеты расходования средств. Особое внимание должно быть направлено на выполнение задач, поставленных Президентом страны, реализации национальных проектов», – отметил врио главы региона.

По информации министра финансов края Валентина Костюшина, существенную нагрузку на бюджет оказала ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Так, в период пандемии снизились показатели по налогу на прибыль многих организаций. В этом списке – главные налогоплательщики края, среди которых крупные банки, работающие на территории региона.

По предварительным оценкам, в следующем году налоговые и неналоговые поступления в доходную часть бюджета составят 79,8 млрд рублей. Пока это без учета межбюджетных трансфертов из федеральной казны (по прогнозам – это около 16,6 млрд рублей). Перед всеми органами исполнительной власти края стоит главная задача – обеспечить выполнение основных государственных полномочий и всех социальных гарантий.

«Я дал поручение снизить расходы на управленческий аппарат правительства края, Законодательной думы. Это справедливо. При этом, мы впервые повышаем суммы по некоторым социальным выплатам, которые не индексировались с 2012 года. Все наши обязательства перед людьми мы выполним», – сказал Дегтярев.

Ранее в Хабаровском крае оценили первый месяц работы Михаила Дегтярева в качестве исполняющего обязанности губернатора региона. 



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