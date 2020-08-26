 

Советник президента Абхазии ушел в отставку из-за тайного визита грузинских политиков

26.08.2020, 10:48, Новости дня

Советник президента Абхазии Лаша Сакания, который 18 августа негласно встретился в Абхазии с грузинскими депутатами, ушел в отставку в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он заявил, что уходит, чтобы «не повышать градус в обществе».

При этом Сакания отметил, что будет продолжать «отстаивать интересы государства и народа».

Ранее он подчеркивал, что визит грузинских политиков носил исключительно гуманитарный характер, однако оппозиция и общественность Абхазии высказывали недовольство как фактом визита, так и тем, что его обстоятельства скрывались.

Вице-спикер грузинского парламента Ирма Инашвили и депутат Георгий Ломия, согласно официальным данным, провели несколько часов в Абхазии 18 августа, передав икону Девы Марии в дар Илорскому (Елырскому) храму 11 века. Об этом визите стало известно только через несколько дней.

В Абхазии утверждают, что такой визит, несмотря на гуманитарную подоплеку, не должен остаться без политических последствий, в том числе потому, что Ирма Инашвили во время грузино-абхазской войны 1992-1993 как тележурналист освещала военные действия, удостоена в Грузии статуса ветерана войны и по законам Абхазии она является военным преступником.

«Альянс патриотов» выступает за налаживание отношений с Россией. В этой партии говорят, что без РФ Грузия не сможет урегулировать отношения с Абхазией и Южной Осетией.



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