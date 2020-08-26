 

Мнение: Немного о пид… о свидетелях Навального и Европе

26.08.2020, 10:45, Разное

Кстати, заметьте, Европу я даже не обидел. Да, честно сказать, и любителей Навального тоже – там через один те, кто был против одной определенной поправки к Конституции. А суть одна.

Во-первых, все разговоры пид… политиков Европы, что Кремль отравил Навального – кончились. Ибо это даже не хайли лайкли.

Во-вторых, вот новость: "Немецкие СМИ: врачам в Омске сообщили из Москвы, что не нашли яд в организме Алексея Навального".

Это я не говорю  о том, что даже мой друг-истеричка Жанков, завалил хлебало, а так орал, так орал. Кстати, ему 40 лет и трое детей. Ну, для понимания клинической картины идиота.

И самое, конечно, ржачное – это не новость.

Просто еще раз пишем, хотя там больше, в карточке больного ничего нет. Все любители Навального – пи.. питриоты, мда. Германии, ага. Кто показала, что Европу уже не спасти.

Шпенглер был прав. Это вам не Фукуяма сраная.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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