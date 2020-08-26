 

Журналист о фатальной ошибке Лукашенко: Показал степень истерии и паники

26.08.2020, 10:23, Разное

Судя по последним данным, силы протестующих и провластных сил в Белоруссии уравновесились. Демонстранты не переходят к фазе более активных действий, а ОМОН перестал физически воздействовать на граждан.

Политолог Валерий Карбалевич отметил, что каждая революция развивается по собственному сценарию, однако в любом случае есть одна неизменная величина. Чтобы у народа был импульс стоять до конца, ежедневно должна происходить маленькая победа.

Эксперт убежден, что на данный момент демонстранты утратили мотивацию, поскольку у них нет тактических целей и четкого плана действий. Это дает очевидное преимущество Лукашенко, а также позволяет ему оттягивать время.

Однако дезориентирование гражданского общества, как показала практика, не спасает действующую власть от совершения фатальных ошибок. Карбалевич напомнил, что Лукашенко использует прием маргинализации протеста. Президент Белоруссии пытается показать, что костяк его оппонентов состоит из “отморозков” и “ручных кукол Запада”.

При этом политтехнологи “последнего диктатора Европы” явно перестарались, когда писали сценарий его действий на 23 августа. Как известно, Лукашенко взял в руки автомат, намекнув на то, что готов обороняться до последнего.

Карбалевич увидел в этом главную ошибку Батьки за последнее время. Журналист подчеркнул, что транслируемая по телевидению картинка показала степень истерии и паники, царящей на самом верху.



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