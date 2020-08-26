 

Профессор Соловей назвал сценарий безопасного ухода Лукашенко от власти

26.08.2020, 10:23, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не особо изобретателен в методах удержания власти. “Последний диктатор Европы” сделал очевидную ставку на силовой метод борьбы с политическими оппонентами.

Знаменитый российский профессор истории Валерий Соловей в эфире радиостанции “Эхо Москвы” заявил, что пиршество Батьки будет недолгим. По словам политолога, у Лукашенко есть два варианта, как безопасно уйти от власти.

При первом сценарии действующий президент сохраняет свое положение меньше чем на год, после чего выполняет требования Координационного совета оппозиции и объявляет о досрочных выборах. Лукашенко необходимо договориться об интеграции России и Белоруссии, чтобы получить поддержку Кремля.

Второй вариант подразумевает то, что Александр Григорьевич продолжает гнуть свою линию на протяжении некоторого времени, но в определенный момент под давлением цивилизованного общества запускает досрочные выборы по состоянию здоровья.

Соловей подчеркнул, что Лукашенко может быть уверен в собственной безопасности лишь в том случае, если это будет гарантировано новым лидером Белоруссии и Кремлем. При этом стоит учитывать, что, по некоторой информации, Батька утратил доверие Путина. Если Лукашенко продолжит уходить от соглашений с российским главнокомандующим, его политическая карьера приблизится к завершению, резюмировал Соловей.



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