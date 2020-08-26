Дальнейшая пассивность США только придаст смелости Владимиру Путину

26.08.2020, 10:20, Новости дня

Журналисты издания Bloomberg уверены, что для следующей администрации США принципиальное значение должна иметь последовательная стратегия противостояния России, которая представляет угрозу демократическим ценностям. Как пишут они в своей редакционной статье, дальнейшая пассивность только придаст смелости российскому президенту и агентам его спецслужб в ущерб безопасности Америки и всего мира.



Reuters

Предполагаемое отравление российского оппозиционера Алексея Навального доказало, что до тех пор, пока Владимир Путин остаётся у власти, РФ будет и дальше представлять серьёзную угрозу демократическим ценностям, уверен коллектив издания Bloomberg. В своей редакционной статье журналисты пишут, что для следующей администрации США принципиальное значение должна иметь последовательная стратегия противостояния этой угрозе.

По мнению редакции, данная стратегия должна включать в себя «более чётко выраженное реагирование на провокации Путина и повышение цены, которую РФ придется платить за свои неправомерные действия».

Вашингтон, продолжают авторы статьи, должен давать Путину ясно понять, какие действия США считают неприемлемыми, но вместо этого политика администрации Трампа характеризуется непостоянством. С 2017 года США ввели санкции против российских физических лиц и некоторых государственных компаний и структур, однако воздействие этих санкций недостаточно ощутимо. Кроме того, Трамп отказался реагировать на заключение разведки, согласно которому российские агенты платили щедрые вознаграждения террористам за убийство американских военнослужащих.

«Если будет установлено, что к гибели американских военнослужащих причастны российские оперативные работники спецслужб, то Соединённым Штатам следует заставить Путина заплатить такой ценой, которая заставит его пожалеть об этих действиях», — уверена редакция издания.

Кроме того, по их мнению, Вашингтон должен дать отпор попыткам Путина вызвать раскол в НАТО и дестабилизировать политическую систему США. Военные и дипломатические чиновники должны напомнить своим коллегам о том, что Америка способна нанести ответный удар, если РФ попытается вмешаться в выборы этой осенью.

Но США не должны исключать сотрудничества с Москвой в областях, представляющих взаимный интерес, но только в тех случаях, когда это явно способствует их собственной безопасности. Для безопасности обеих стран решающее значение имеет продление и укрепление договора СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале следующего года. Целесообразным будет и стремление к сотрудничеству в вопросах изменения климата или космической политики.

«Однако поддержание контактов с Путиным не должно означать его умиротворения. Необходимыми условиями успешной стратегии являются постоянные «предупреждающие сигналы», использование более жёстких мер сдерживания и решительная поддержка союзников. Дальнейшая пассивность только придаст смелости Путину и агентам его спецслужб — в ущерб безопасности Америки и всего мира», — подводят итог журналисты Bloomberg.