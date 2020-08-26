 

Мексика, Индия, Южная Корея… Пандемия коронавируса продолжает набирать обороты

26.08.2020, 10:20, Новости дня

Количество заразившихся коронавирусом продолжает расти, во многих странах сложилась критическая ситуация, передаёт France 2. Мексика перешагнула порог в 60 тыс. жертв COVID-19, Индия оплакивает 57 тыс. умерших, а власти Южной Кореи зарегистрировали рекордное число новых случаев заболевания и пытаются предотвратить вторую волну эпидемии.

Это был один из худших прогнозов служб здравоохранения страны: Мексика перешагнула порог в 60 тыс. жертв от коронавируса. 644 смерти были зарегистрированы в субботу в течение 24 часов. По официальной статистике, Мексика стала третьей страной в мире по количеству умерших, следом за США и Бразилией.

Также критическая ситуация сложилась в Индии, которая вчера перешагнула порог в 3 миллионов случаев заражения вместе с 70 тыс. новых случаев и 912 смертями. В целом в стране умерло 57 тыс. человек. Эксперты считают, что официальные цифры заниженные.

В той же Азии Южная Корея старается избежать второй волны. После решительных антикризисных мер в воскресенье власти сообщили о самом большом с марта числе новых случаев заражения, преимущественно в столичном Сеуле. Теперь люди обязаны носить маски в закрытых помещениях и центральных кварталах. Власти считают, что страна находится на пороге эпидемии.

Дата выхода в эфир 24 августа 2020 года.



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