Исследователи из Канады выяснили, какие дети больше подвержены сексуальному насилию

26.08.2020, 10:17, Разное

Ученые, которые работают в Канаде в Институте жизненного цикла старения, а также их коллеги из Университета Торонто, выяснили, какие дети больше всего подвержены сексуальному насилию. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Social Work.

В процессе изучения данной темы исследователи пришли к выводам, что дети, родители которых страдали от психических заболеваний, насильственных отношений с интимными партнерами и зависимости от психоактивных препаратов, в 10 раз чаще были жертвами в раннем возрасте, чем их сверстники. Значение имело наличие даже одного фактора риска. В детстве насилие пережили 6,4% девушек и 2,7% парней. Если имело место воздействие двух факторов, то показатели увеличивались до 15,5 и 5,5% соответственно, а всех трех – 26,4 и 11,6%.

По словам Сеньо Агбеяка, соавтора работы, исследователи были шокированы такими результатами с десятикратной разницей. Поэтому спустя два года было проведено еще одно исследование с участием другой выборки. В результате, выводы были похожими, что говорит о высокой точности отчетов. Единственное, специалисты не могли установить точное время сексуального насилия, так как исследование было основано на ранних воспоминаниях участников.

Канадские исследователи призвали социальных работников обратить внимание на проблему сексуального насилия в тех семьях, в которых родители детей страдают от двух-трех факторов риска.