Запястья и лодыжки могут предупреждать о развитии рака легкого

26.08.2020, 10:17, Разное

О развитии рака легкого могут предупреждать лодыжки и запястья. К такому выводу пришли медики из Онкологического центра США.

Опухоль часто бывает агрессивной, то есть быстро формируется и провоцирует образование метастазов, которые распространяются по всему организму. Первоначальная стадия рака легких не вызывает никакой симптоматики. Однако существуют определенные признаки, на которые стоит обратить внимание.

В целом развивающаяся онкология затрудняет двигательную функцию конечностей и вызывает сильные болевые ощущения. Эти симптомы указывают на ГЛО – редкую патологию, которой страдают пациенты с раком легких. Ее признаками считаются отечные пальцы и так называемые «ложковидные» ногти.

К симптомам относится сильный кашель, повторяющиеся инфекции легких, кровохарканье, постоянная одышка, стремительная потеря веса, постоянное присутствие усталости. Результаты лечения онкологии зависят от того, на какой стадии находилась болезнь, когда пациент обратился к врачу. Чем раньше человек отправится в больницу, тем больше шансов на положительный исход.