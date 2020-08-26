Разин: «Галкин из-за второй волны пандемии может продать замок в деревне Грязи»

26.08.2020, 10:17, Разное

Андрей Разин, продюсер группы «Ласковый май», прокомментировал съемки Максима Галкина в рекламе известной торговой площадки AliExpress. Он думает, что доходы супруга Аллы Пугачевой из-за пандемии значительно упали, а если начнется вторая волна, то юморист может решиться на продажу своего замка в деревне Грязи.

По подсчетам Андрея Разина, на содержание Примадонны супруг тратит около 10 миллионов рублей в месяц. Продюсер утверждает, что у артистки «серьезные финансовые аппетиты», а Максим Галкин испытывает на данный момент трудности. Ранее у него было около 50 концертов в год, а сейчас все гастроли знаменитостей отменили. Поэтому муж Аллы Пугачевой подписал контракт с китайцами и стал амбассадором AliExpress.

56-летний продюсер «Ласкового мая» утверждает, что Примадонна «привыкла к роскоши», поэтому «она выгонит Максима Галкина, если он не будет достаточно зарабатывать». Сама работать Алла Пугачева не будет, так как «устала и хочет заниматься детьми». По поводу возможной продажи замка в Подмосковье Андрей Разин отметил, что знаменитой семье не удастся выручить за него внушительную сумму. Чтобы содержать такую недвижимость, нужно платить большие налоги и иметь штат сотрудников. Например, у него на даче в Сочи постоянно работают уборщица, охранник, водитель и садовник, а заработная плата у каждого – тысячу евро. Поэтому Андрей Разин выступает за то, чтобы звезды строили не шикарные дома, а отели. Продюсер считает, что можно выделить себе целый этаж и совмещать бизнес с жильем.