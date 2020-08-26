 

Киберкомандование США пытается работать на опережение, устраняя угрозы выборам

26.08.2020, 10:15, Новости дня

ВАШИНГТОН – На фоне приближающихся президентских выборов в США американские силовики выбрали агрессивный подход в киберпространстве, направленный на устранение угроз со стороны иностранных государств и других субъектов до того, как у них появится возможность сорвать голосование или помешать работе других критически важных систем, связанных с выборами.

«Кибернетическое командование не должно ограничиваться подготовкой к будущему кризису, оно должно конкурировать с противниками сегодня», – заявили глава Центрального командования США генерал Пол Накасоне и старший советник Майкл Сулмайер в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs.

Стратегия, которую в руководстве Кибернетического командования описывают как «охоту на опережение», отражает возросшее желание военных отойти от «пассивной и оборонительной позиции» и противостоять эволюционирующим угрозам лицом к лицу.

«Американские силы должны на регулярной основе конкурировать с противниками, что со временем значительно затруднит им достижение своих целей, – написали Накасоне и Сулмайер, излагая стратегию. – Кроме того, операции кибернетического воздействия позволяют Кибернетическому командованию подрывать и ослаблять возможности наших противников по проведению атак».

Накасоне и Сулмайер заявили, что более активный подход к защите предстоящих выборов в США частично осуществляется с октября 2019 года, после того как группа специалистов Кибернетического командования приехала в Подгорицу (Черногория) для расследования попыток, возможно, со стороны России, проникнуть в сети этой страны.

В ходе этого группа Киберкомандования «увидела возможность улучшить американскую кибероборону накануне выборов 2020 года», заявили они в своей статье.



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