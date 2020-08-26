 

Жители техасских городов эвакуируются в связи с приближением урагана «Лаура»

26.08.2020, 10:15, Новости дня

Жители техасских городов Галвестон и Порт-Артур получили распоряжения об эвакуации в связи с усилением урагана «Лаура» в Мексиканском заливе.

Ожидается, что шторм выйдет на берег вечером в среду как мощный ураган третьей категории, скорость ветра внутри которого достигает 185 километров в час.

Обязательные эвакуации будут продолжаться до начала среды, сообщили представители властей, сославшись на «неопределенность траектории и повышенную интенсивность этого шторма».

Чиновники предупредили, что работа городских служб будет приостановлена с 12 часов среды.

«Важно, чтобы сегодня вы спланировали, как обезопасить свои дома и перевезти свою семью с острова в безопасное место», – заявил мэр Галвестона Крейг Браун.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Чиновник из Бразилии во время занятия сексом случайно попал в эфир с коллегами

24.07 / Трамп увязал создание Космических сил США с опасениями по поводу РФ и Китая

07.08 / Медики забили тревогу из-за угрозы вспышек коронавируса в офисах

24.07 / Юрист объяснил, почему родители обязаны заплатить за разбитую ребенком статую в Царском Селе

01.08 / Лукашенко назвал задержанных россиян солдатами и призвал обращаться с ними аккуратно

22.08 / В Италии за сутки зарегистрировали больше 1 тыс. заболевших коронавирусом

24.07 / Глава ВОЗ ответил на обвинения Помпео в слишком тесной дружбе с Китаем

03.07 / France 24 – расплата за Гонконг — конгресс США накажет банки за бизнес с Пекином

22.07 / Китайским дипломатам в Вашингтоне пригрозили убийством

12.07 / Роль в кино впервые исполнит искусственный интеллект

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска