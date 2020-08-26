Жители техасских городов эвакуируются в связи с приближением урагана «Лаура»
26.08.2020, 10:15, Новости дня
Жители техасских городов Галвестон и Порт-Артур получили распоряжения об эвакуации в связи с усилением урагана «Лаура» в Мексиканском заливе.
Ожидается, что шторм выйдет на берег вечером в среду как мощный ураган третьей категории, скорость ветра внутри которого достигает 185 километров в час.
Обязательные эвакуации будут продолжаться до начала среды, сообщили представители властей, сославшись на «неопределенность траектории и повышенную интенсивность этого шторма».
Чиновники предупредили, что работа городских служб будет приостановлена с 12 часов среды.
«Важно, чтобы сегодня вы спланировали, как обезопасить свои дома и перевезти свою семью с острова в безопасное место», – заявил мэр Галвестона Крейг Браун.
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