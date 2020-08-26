Меган Маркл обсудила с известной феминисткой Глорией Стайнем гражданские права

26.08.2020, 10:11, Разное

Герцогиня Сассекская в очередной раз словом и делом подтверждает свои намерения принимать активное участие в обещественном движении по важным вопросам и после сложения с себя королевских обязанностей. Новое подтверждение этому — ролик-превью беседы Меган с Глорией Стайнем, известным борцом за права женщин. Видео появилось в Instagram-аккаунте Markes Women, американском СМИ, направленном на развитие женского движения. В черно-белом трейлере две женщины сидят в саду и обсуждают вопрос голосования, который в США сейчас стоит особенно остро: 3 ноября 2020 года в стране пройдут выборы нового главы государства.

Мег, добро пожаловать домой. Я рада, что ты вернулась,

— говорит 86-летняя Стайнем в начале видео. На что сама Меган, лишь недавно переехавшая с принцем Гарри и годовалым сыном Арчи в Санта-Барбару, отвечает: “И я также очень рада. По очень и очень многим причинам”.

Меган Маркл и Глория Стайнем во дворе дома последней

В ролике видно, что женщины сфокусируют свое внимание на вопросах голосования женщин (напомним, что это право было предоставлено второй половине человечества в разных странах лишь в XX веке именно благодаря феминистскому движению).

Люди быстро забыли о том, как долго и тяжело ты и такие люди как ты боролись за то, чтобы просто оказаться там, где мы сейчас,

— говорит Меган.

Если ты не голосуешь, то ты просто не существуешь. Будка для голосования — единственное место, где мы все равны… И меня очень беспокоит, что молодые люди меньше всего сегодня хотят идти голосовать, потому что чувствуют, что их вклад не имеет значения. И это несмотря на то, что именно их голоса имеют особое значение: ведь именно они будут жить после меня и наблюдать последствия своих действий.

— отвечает на это Глория.

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Публикация от MAKERS Women (@makerswomen)25 Авг 2020 в 12:32 PDT

Напомним, что Глория Стайнем — известная американская феминистка, журналистка, а также социальная и политическая активистка. В 60-70 годах ХХ века она была лидером феминистского движения США в 60-70 годах ХХ века. Что касается Меган Маркл — ранее герцогиня Сассекская уже обсуждала вопрос голосования женщин, когда принимала участие в видеоконференциинекоммерческой организации When All Women Vote, чрежденной в 2018 году экс-первой леди Мишель Обамой. В виртуальной Couch Party Меган пообщалась с экс-советником Барака Обамы Вэлери Джарретт, главным редактором Glamour Самантой Бэрри, актрисой Иветт Николь Браун и другими.

Почему нам так важно голосовать? Я бы сформулировала это так: “Мы голосуем, чтобы отдать дань уважения тем, кто был до нас, и защитить тех, кто будет после нас”… 19-я поправка в конституцию дала женщинам право голоса, но не всем женщинам и тем более не цветным. Женщинам потребовались десятилетия, чтобы получить право голоса, но даже сегодня в этом вопросе не все в порядке, борьба продолжается.

— говорила она тогда.