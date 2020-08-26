Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины

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26.08.2020, 10:08, Новости дня

Дедовщина и казарменное хулиганство полностью искоренены в Вооруженных силах России, сообщил замминистра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в рамках форума «Армия-2020».

«В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в Вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие, как «дедовщина», «казарменное хулиганство», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-центра форума.

По мнению генерала, это в свою очередь «повлияло на качество призыва и желание граждан РФ проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил».

В свою очередь начальник главного управления военной полиции Минобороны генерал-полковник Сергей Кураленко отметил, что положительных результатов в наведении уставного порядка в воинских частях удалось добиться благодаря слаженной работе военной полиции, военно-политического управления Минобороны, а также командиров частей.

Система профилактической работы направлена на предупреждение преступлений на самой ранней их стадии, «начиная с выявления и пресечения дисциплинарных проступков».

Ранее Комитет солдатских матерей дал рекомендации военнослужащим на случай проявлений дедовщины.



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