 

Украина официально разрешила инженерок и станочниц

26.08.2020, 10:08, Новости дня

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило изменения при обозначении профессий, теперь разрешается использовать феминитивы.

Соответствующий приказ обнародован на сайте Минэкономики. 

Так, в классификаторе профессий профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые применяются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея).

Однако работница может потребовать при внесении записи о названии работы в кадровую документацию отдельного работника адаптировать название для обозначения лица женского пола.

В приказе приводятся такие примеры: инженер – инженерка, станочник широкого профиля – станочница широкого профиля, социолог – социологиня.

Ранее сенатор Алексей Пушков посмеялся над введением на Украине новых правил правописания и предложил «правильный» вариант фамилий американского президента Дональда Трампа и госсекретаря США Майка Помпео.

Также спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала безобразием и маразмом новые правила украинского правописания, согласно которым ряд русских фамилий будет писаться иначе. 



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