Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы

26.08.2020, 10:08, Новости дня

В пятиэтажном доме по улице Кубинка на западе Москвы произошел взрыв, в результате на трех этажах дома возник пожар, сообщил источник в экстренных службах.

«В доме 4 по улице Кубинке произошел взрыв, открыто горят квартиры с третьего по пятый этажи», – сказал источник ТАСС.

По информации оперативного ведомства, пожару в Москве присвоили повышенный ранг сложности. На место ЧП направлены значительные силы пожарных.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС также подтвердили информацию о пожаре.

«По предварительной информации, происходит возгорание в пятиэтажном жилом доме. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – сказали в ведомстве.

По словам источника в экстренных службах, при взрыве пострадала женщина, сейчас ее осматривают медики. Также 13 человек удалось спасти.

Отмечается, что взрыв в жилом доме на западе города мог случиться из-за неисправности газовой колонки.

«По предварительным данным, неисправность газовой колонки могла стать причиной взрыва в жилом доме на улице Кубинка с последующим пожаром», – добавил источник.

Накануне в панельной десятиэтажке по улице Батова в Ярославле произошел взрыв газа, в результате три человека погибли, из них один ребенок, четверо получили различные травмы. В пострадавшем подъезде обрушились перекрытия с шестого по первый этажи здания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает в качестве основной версии взрыва в жилом доме в Ярославле утечку газа. В Ярославле был объявлен режим ЧС. Губернатор региона Дмитрий Миронов поручил правительству оказать пострадавшим всю необходимую помощь.