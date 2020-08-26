 

Сущенко: В момент задержания ФСБшники надели мне мешок на голову. Я начал задыхаться

26.08.2020, 10:00, Новости дня

Сотрудники Федеральной службы безопасности России во время задержания в Москве украинского журналиста Романа Сущенко вывихнули ему руку и сорвали родинку на лице. Об этом он рассказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

“В момент, когда произошло задержание, мне надели мешок холщовый на голову. Когда посадили в микроавтобус ФСБ, соответственно, поправляя этот мешок, потому что я начал задыхаться, стал говорить: “Что вы делаете? Как вы обращаетесь с журналистом?” Поправляя этот мешок – а он из грубой холщовой ткани, ужасно пахнущий, – они сорвали родинку”, – рассказывает он.

Журналист также сообщил, что на задержании присутствовала съемочная группа.

“Поскольку на момент задержания там присутствовала еще и группа съемочная – несколько человек: один с камерой, второй с микрофоном – кроме этих спецназовцев, я понял, что, наверное, будут снимать, раз камера. Уже были прецеденты до этого: захватывали и так называемых крымских диверсантов, я видел, как Женю Панова избили – и потом под камеры это все”, – отметил он.

Сущенко: В камере ночью был ад. Полный текст интервью

Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинца открыли уголовное дело по статье “шпионаж”. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Журналист своей вины не признавал. 

4 июня 2018 года суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

7 сентября 2019 года его доставили в Украину в рамках российско-украинского обмена удерживаемыми лицами. Вместе с ним домой вернулись еще 34 украинца. 

Сущенко на 20 лет запретили въезжать на территорию России. После возвращения в Украину он сказал, что планирует вновь заниматься журналистикой и помогать украинским политзаключенным. 

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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