 

Зеленский: Украина должна получить четкий перечень условий для членства в ЕС

26.08.2020, 10:00, Новости дня

Евросоюз должен объявить четкие условия для получения Украиной полноправного членства в ЕС. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью телеканалу Euronews, сообщает пресс-служба главы государства.

“Я считаю, что для украинцев очень важна понятная позиция Европы в отношении Украины. И я задавал вопрос многим лидерам Европы: “Вы должны ответить украинцам, что вы хотите, чтобы украинцы сделали шаг за шагом, чтобы стать членами ЕС”, – рассказал он.

По словам Зеленского, Украине “просто нужно сделать такую страну, которую очень хочет Европа”. При этом, подчеркнул он, окончательное решение о вступление в ЕС “все-таки за Украиной”.

Он выразил мнение, что “не все страны Евросоюза хотят видеть Украину в ЕС”, однако “Европейский союз в целом хочет, чтобы Украина была партнером и получила членство”.

Украина в 2014 году подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а также сотрудничает с Брюсселем в рамках программы “Восточного партнерства” с 2009 года. Цель проекта – развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

Курс на получение полноправного членства в Евросоюзе также закреплен в Конституции Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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