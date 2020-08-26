Зеленский: Надеюсь, после окончания каденции люди не захотят плюнуть мне в лицо

26.08.2020, 10:00, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что после завершения президентской каденции он сможет “спокойно ходить по улицам по всей стране”. Об этом он сказал в интервью телеканалу Euronews.

“Что по-настоящему важно для меня, когда я перестану быть президентом Украины, я смогу спокойно ходить по улицам не только Киева, по и по всей стране. Лучший результат – гордость народа за меня, но даже без этого как минимум хочется, чтобы люди здоровались со мной при встрече. Я надеюсь, что им не захочется сказать мне что-то неприятное или еще хуже – я надеюсь, что люди не захотят плюнуть мне в лицо”, – заявил Зеленский.

По его словам, “многие политики заканчивают свою карьеру именно так, не выходят к народу, не возвращаются в общество из-за того, как они вели свою политику”.

Зеленский добавил, что пытается работать так, “чтобы мне не было стыдно”. “Все, что я делаю – я делаю, чтобы мои дети меня не стыдились, и самое главное – чтобы моим родителям не было стыдно за меня. Это для меня самое главное”, – добавил он.

Владимир Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей, за тогдашнего президента Петра Порошенко – 24,45%.

До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии “Квартал 95”.

Следующие президентские выборы в Украине должны состояться в 2024 году. Будет ли в них участвовать Зеленский, пока неизвестно.