 

Мнение: Беспорядки в Висконсине

26.08.2020, 9:33, Разное

В Висконскине 3-й день продолжаются массовые беспорядки, после того, как полицейскими застрелили очередного негра оказавшего сопротивление при задержании. Идут столкновения с полицией, поджоги и грабежи магазинов, уничтожение муниципальной собственности, формирование отрядов вооруженной самообороны.

"Гран-Торино" на практике.

Массовая стрельба.

Беспорядки 24 августа.

Последствия протестов 24 августа.

Источник: Colonel Cassad



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