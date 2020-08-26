Мнение: Беспорядки в Висконсине
26.08.2020, 9:33, Разное
В Висконскине 3-й день продолжаются массовые беспорядки, после того, как полицейскими застрелили очередного негра оказавшего сопротивление при задержании. Идут столкновения с полицией, поджоги и грабежи магазинов, уничтожение муниципальной собственности, формирование отрядов вооруженной самообороны.
"Гран-Торино" на практике.
Массовая стрельба.
Беспорядки 24 августа.
Последствия протестов 24 августа.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет