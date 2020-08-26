Рита Дакота похвасталась новым автомобилем за 10 миллионов рублей

26.08.2020, 9:53, Разное

Популярная певица Рита Дакота похвасталась новым автомобилем. Она стала обладательницей роскошного BMW X6 в топовой комплектации и эксклюзивном черном цвете. Автомобиль обошелся знаменитости в десять миллионов рублей.

Рита Дакота пояснила о своем дорогостоящем приобретении в социальной сети Instagram. Она обнародовала фотографию, сделанную возле двери суперкара, и заявила, что принимает поздравления. Артистка сразу же поспешила отметить, что заслужила ездить на таком роскошном автомобиле.

Дакота давно мечтала именно об этой машине в черном цвете. Ей пришлось ждать, когда в Москве появится нужный ей автомобиль, в один момент даже пришлось бороться за право его купить. Чтобы добавить недостающую сумму денежных средств, артистка продала свою старую машину.

В комментариях к публикации поклонники поздравили Дакоту с новым авто, но нашлись и те, кто не понял, как за время пандемии артистка насобирала такую большую сумму денежных средств, поскольку отменились все концерты и корпоративы.