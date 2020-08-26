 

Борис Корчевников показал архивное фото матери

26.08.2020, 9:53, Разное

Ведущий и актер Борис Корчевников показал архивное фото своей матери. Снимком он поделился в социальной сети Instagram.
Корчевников подписал публикацию лаконично: «Мама». Сейчас Ирине Леонидовне 74 года. Она является заслуженным работником сферы культуры. С 1973 года трудилась в МХАТе имени Чехова. Сначала она занимала пост заместителя главного инженера, потом ее назначили ассистентом Олега Ефремова. Впоследствии мать Корчевникова занимала пост замдиректора культурного учреждения.

В 2000 году Ирине Леонидовна возглавила музей, функционирующий при МХАТ. До весны прошлого года она руководила Театром кукол имени Образцова. Мать Корчевникова имеет орден Почета.

В комментариях к посту подписчики ведущего отметили красоту его матери. По их словам, родственники очень похожи внешне. Фолловеры пожелали матери Корчевникова крепкого здоровья и долгих лет жизни.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Врачи рассказали, как обезопасить себя от весенне-летней простуды

20.08 / В ожидании диагноза

28.07 / Военный эксперт рассказал о попытках США контролировать Северный морской путь РФ

10.04 / Мнение: Срок годности любви – 2-3 недели

08.08 / Шарлиз Терон рассказала, как отметила 45-летие: “Моя мама захотела спать через 5 минут”

26.08 / Мнение: Уверенность в завтрашнем дне

11.08 / НЛО на Луне: там идут космические войны?

25.06 / Скандалы: Не основной инстинкт

24.07 / Мнение: Празднование Волынской резни

26.08 / Как полтергейст нападал на мальчика и приподнимал его кровать в воздух

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска