Борис Корчевников показал архивное фото матери

26.08.2020, 9:53, Разное

Ведущий и актер Борис Корчевников показал архивное фото своей матери. Снимком он поделился в социальной сети Instagram.

Корчевников подписал публикацию лаконично: «Мама». Сейчас Ирине Леонидовне 74 года. Она является заслуженным работником сферы культуры. С 1973 года трудилась в МХАТе имени Чехова. Сначала она занимала пост заместителя главного инженера, потом ее назначили ассистентом Олега Ефремова. Впоследствии мать Корчевникова занимала пост замдиректора культурного учреждения.

В 2000 году Ирине Леонидовна возглавила музей, функционирующий при МХАТ. До весны прошлого года она руководила Театром кукол имени Образцова. Мать Корчевникова имеет орден Почета.

В комментариях к посту подписчики ведущего отметили красоту его матери. По их словам, родственники очень похожи внешне. Фолловеры пожелали матери Корчевникова крепкого здоровья и долгих лет жизни.