Названы первые признаки хакерской атаки на смартфон

26.08.2020, 9:53, Разное

Первым признаком того, что на смартфон была совершена хакерская атака, является его неправильная работа. Пользователь должен насторожиться, если устройство выключается и включается само по себе, на нем появились приложения, которые он не устанавливал. Соответствующей информацией поделилась эксперт Елена Агеева.

Признаком хакерской атаки служат входящие и исходящие звонки, в которых обладатель девайса не уверен. Сюда же относятся и странные SMS-сообщения. Определенные подозрения вызывают шумы во время разговора и проблемы со связью в целом.

Быстрый расход заряда и нагревание устройства говорят о внешних вмешательствах. Без причин также может использоваться интернет-трафик. Если все эти признаки появились в совокупности, то лучше отключить переадресацию звонков и пересмотреть перечень установленных программ.

По возможности, необходимо отказаться от использования публичных сетей Wi-Fi. Периодически нужно проверять устройство на наличие различных вирусных приложений. Устанавливать программы нужно только из официальных магазинов.