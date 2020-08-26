Нарышкин рассказал о рассекреченных документах о «Кембриджской пятерке»

26.08.2020, 9:48, Новости дня

Рассекреченные документы из архива Службы внешней разведки РФ доказывают бескорыстность помощи членов «Кембриджской пятерки» Советскому Союзу, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Недавно рассекреченные документы СВР РФ из переписки Центра с лондонской резидентурой практически слово в слово подтверждают исключительную скромность и высокую идейность всех участников «пятерки», включая самого известного из них – Кима Филби, чей оперативный псевдоним в русской транскрипции писался как «Зенхен» («Сынок»)», – рассказал Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты».

Глава СВР рассказал, что возглавлявший в годы Великой Отечественной войны советскую внешнюю разведку Павел Фитин предлагал сотрудникам резидентуры в Лондоне подумать над тем, как осторожно попытаться подкрепить материально «пятерку» и лично Филби.

«Если найдете удобным и возможным, в крайне тактичной форме предложите ему премию в сумме 100 фунтов или сделайте какой-либо равноценный подарок», – передает слова Фитина Нарышкин.

При этом глава советской разведки знал, что Филби получает оклад в 700 фунтов стерлингов и «вряд ли испытывает нужду в чем-то большем, чем толика чисто человеческой, дружеской теплоты».

Нарышкин отметил, что в ответном письме 18 августа 1944 года Филби написал, что очень тронут сообщением из Центра. Он уточнил, что относится к советским людям не только как к товарищам по тайной работе, но и друзьям.

«Я глубоко благодарен Вам за сообщение и подарок. Это воодушевляет и стимулирует меня, а также еще теснее, чем когда-либо, связывает с теми, кого я всегда считал действительными товарищами и друзьями, хотя никогда их не видел. Ваше сообщение и подарок позволяют мне совершенно определенно думать о том, что я внес некоторый вклад в величайшее достижение советского народа в борьбе с фашизмом», – передает слова из письма директор СВР.

По словам Нарышкина, в рапорте Фитина на имя наркома госбезопасности Всеволода Меркулова говорилось, что членам «пятерки» была предложена пожизненная пенсия, однако они от нее «дружно отказалась».

Также глава СВР добавил, что члены «Кембриджской пятерки» «вносили огромный вклад в дело общей победы над врагом».

«Кембриджская пятерка» – это группа выпускников британского Тринити-колледжа в Кембридже, которая в 1930-1950-е годы сотрудничала с советской разведкой.

Ранее Нарышкин рассказал о роли разведки в добыче сведений о ядерном оружии США.