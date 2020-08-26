 

Гиперзвуковую ракету BrahMos скоростью 6-7 Махов запланировали создать до 2028 года

26.08.2020, 9:48, Новости дня

Гиперзвуковая крылатая ракета BrahMos скоростью 6-7 Махов будет создана до 2028 года, сообщил содиректор российско-индийского совместного предприятия «Брамос» Александр Максичев.

«На сегодня вопрос создания гиперзвуковой ракеты BrahMos разделен на два этапа: первый – создание до 2024/25 годов ракеты со скоростью 4-5 Махов, второй – создание до 2026/27 годов ракеты со скоростью 6-7 Махов», – передает РИА «Новости» слова Максичева.

По его словам, специалисты «Брамоса» уже испытали некоторые элементы и агрегаты ракеты, позволяющие развивать такие скорости.

Ранее российско-индийские ракеты BrahMos получили разрешение на экспорт.



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