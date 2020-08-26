Мнение: Проект закрывается

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26.08.2020, 9:45, Разное

Снова газовые новости. И снова проблемные для Газпрома. Вообще, крайне интересно смотреть на агонию ранее одной из самых мощных газовых отраслей в мире как на пример чудовищного невежества и некомпетентности вчерашней шпаны, волею случая вознесенной на вершины власти и управления, но интеллектуально так и застывших на уровне блатной романтики.

Новость звучит буднично: 24 августа болгарский оператор газотранспортной системы «Булгартрансгаз» подписал контракт на покупку 20% в будущем СПГ-терминале в греческом Александруполисе. Значит она следующее – Болгария, объявив о 50% сокращении импорта российского газа с 1 января 2021 года, делает ставку на сжиженный газ, оставляя за "трубой" резервное значение. В том числе это означает и то, что локальный богларский рынок теперь перестает зависеть от российского газа, и политическое давление со стороны Кремля "не сделаете что-то – отключим газ" для болгар уже несущественно. У Газпрома остается только четыре локальных (и не очень больших) европейских рынка, где он продолжает удерживать монопольное положение. Все остальные переходят на параллельные поставки газа из других источников, причем чем дальше – тем быстрее. Даже Германия в первом полугодии сократила газпромовские поставки на 21% по сравнению с прошлым годом. Что-то "съела" эпидемия, но даже на этом крупнейшем рынке Европы ни малейшего желания зависеть от неадекватного партнера уже нет.

Вообще, Европа за последние 12-13 лет сделала много выводов из выдвинутой еще в 2007 году Путиным угрозы обмена поставок углеводородов на допуск России к принятию критически важных для европейцев решений. Путин, который к тому моменту считал себя победителем терроризма в России, не учел, что подобное предложение – банальный шантаж в стиле Басаева и Хаттаба. И что европейцы отреагируют на него единственным и естественным образом – будут ликвидировать саму базу шантажа, раз уж нельзя решить проблему террориста с Востока его методом – грузовиком со взрывчаткой или отравленным письмом адресату.

Итог для Кремля начинает проглядывать более чем однозначный – развалив промышленность и экономику, Путин остается со своим газом и нефтью, для которых нет сбыта внутри России (какой сбыт, если основной потребитель им самим же и уничтожен), а на экспорт их будут принимать с большими оговорками и по предельно низким ценам. В качестве милости.

Триллионы долларов, полученные в нулевые годы, уже разворованы и спущены на различные бестолковые мероприятия, в кубышке ложка скребет по дну, нужно решать ключевую задачу – продолжать разворовывать что осталось или начинать готовить отход. И судя по поведению путинского ворья, часть его решает первую задачу, часть – вторую. Но продолжать жить как раньше, они уже не могут – прежняя модель умерла. И даже не умерла – сдохла. Впрочем, она с самого начала была нежизнеспособной – государства, строящие отношения внутри страны и за ее пределами на принципах, которыми руководствуются террористы, на коротком отрезке могут извлекать выгоду от подобной политики, но на долгую перспективу – никогда. Правда, вполне возможно, что путинские и не собирались долго задерживаться: вся их деятельность с самого начала напоминала вполне классический гоп-стоп, когда рвешь у беззащитной женщины с плеча сумку и делаешь ноги. Но так получилось, что лиговская братва подзадержалась на целых двадцать лет. Сумки закончились, а ничего другого они делать не умеют. Вот и итог.