Озвучена цена на «заряженный» кроссовер Mercedes-AMG GLE63 S Coupe

26.08.2020, 9:44, Новости дня

Немецкое подразделение Mercedes-AMG опубликовало прайс на «заряженный» кроссовер GLE63 S Coupe 2021 модельного года.

Автомобиль изначально поступит в продажу на американском рынке. Первый показ паркетника состоялся в феврале, тогда как теперь кроссовер может похвастаться еще более производительной модификацией. В частности, под капотом применили битурбированный 4-литровый мотор с мощностью 603 л.с. Новинка обладает 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Для разгона до 100 км в час уходит всего 3,7 секунд, что было невозможно в прежних комплектациях GLE63 S Coupe 2021. Кроме того, автомобиль имеет цифровую приборную панель, мультимедийный центр с увеличенным экраном и ряд других инновационных опций. Стартовый ценник на GLE63 S Coupe 2021 составляет 116 тысяч долларов.