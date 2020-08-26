 

Зеленский: Я не боюсь прямого диалога с Путиным

26.08.2020, 9:43, Разное

Украинский лидер в последний раз общался с Владимиром Путиным 26 июля. Президенты обсудили вопрос прекращения огня в Донбассе. Владимир Зеленский отметил, что открытый диалог с российским коллегой принес видимые результаты.

Глава государства заявил, что не все украинцы положительно относятся к его общению с Путиным. Но Зеленский не обращает внимания на замечания соотечественников. Если переговоры с главой России могут помочь приблизиться к окончанию военных действий, то они должны состояться.

“Если не будет диалога, когда это необходимо – не будет и мирного результата”, – подчеркнул Зеленский.

Также президент высказался и о включении Украины в состав Евросоюза. По словам Владимира Зеленского, не все члены объединения готовы стать партнерами с Незалежной. Они с подозрением смотрят на Россию, которая не хочет, чтобы соседнее государство стало проевропейским.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 19 Авг 2020 в 4:33 PDT

Политик добавил в интервью Euronews, что благодарен лидерам западных стран за антироссийские санкции. Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина станет тем государством, которое Евросоюз захочет видеть в своем составе.



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