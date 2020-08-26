Личное: КоронаВИЧ

26.08.2020, 9:34, Разное

Вчера стало известно, что губернатор Тувы Шолбан Кара-оол заболел коронавирусом.

Кому бы он вообще был нужен, этот чиновник, но есть одно «но» — всего два месяца назад господин Шолбан уже вылечился от коронавируса.

От ширнармасс полгода скрывали случаи повторного заражения. Чтобы массы не волновались, наверное.

Переболел? Работай спокойно, товарищ. Ну, а то, что человек снова может заболеть — эти случаи списывали на ошибки диагностики и слабый иммунитет.

Однако, у меня есть новости и похуже. Давно об этом думала, но не хотела никого пугать.

А с чего кто-то вообще решил, что коронавирус излечивается?

Вы знаете, как протекает ВИЧ? Я расскажу.

Спустя две недели после заражения у больного в половине случаев начинается острая стадия.

Сопли, горло, температура, сыпь — человека знатно колбасит. Но, что примечательно, далеко не всех — у другой половины инфицированных нет вообще никаких симптомов.

Ничего не напоминает?

А дальше ВИЧ несколько лет в принципе незаметен. Потихоньку разрушает иммунитет, и спустя пять лет болезни начинают одолевать. То рак. То Саркома Капоши. То ещё какая-то хворь. И человек умирает.

Обычно с момента заражения до стадии СПИДа проходит 5-7 лет, но иногда — всего год.

Как повезёт.

А теперь мой главный вопрос: а кто сказал, что в случае с коронавирусом не такая же ситуация?

Первооткрыватель ВИЧ, Нобелевский лауреат, Люк Монтанье ещё в апреле 2020 года заявил, что коронавирус напоминает ВИЧ.

Мы видим острую стадию спустя 2 недели. У кого-то она есть, а у кого-то нет. Затем человек вроде как выздоравливает, а потом — а вот тут вопрос, что потом?

Я не верю в повторные заражения спустя всего пару месяцев. Так не бывает ни с одним вирусом, против которого организм вырабатывает антитела. Другое дело, что воспринимаемое всеми «повторное заражение» может являться просто стадией СПИДа при ВИЧ.

Вирус никуда не девается. Нет излечения. Он остаётся в организме, а что будет потом — неизвестно.

Вот такие мысли у меня уже несколько месяцев. Что думаете?