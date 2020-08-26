Подписано соглашение о взаимодействии в рамках ипотечного кредитования между ПАО «ОДК-Сатурн» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
 

Подписано соглашение о взаимодействии в рамках ипотечного кредитования между ПАО «ОДК-Сатурн» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

26.08.2020, 9:29, Новости
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На Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» состоялось подписание соглашения о взаимодействии в рамках ипотечного кредитования между ПАО «ОДК-Сатурн» и АО Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК».

ПАО «ОДК-Сатурн» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» установили сотрудничество, направленное на организацию и осуществление комплекса мероприятий, предусматривающих предоставление банком работникам ипотечных кредитов в валюте Российской Федерации на цели приобретения готовых и строящихся объектов недвижимости в соответствии с ипотечными продуктами АКБ «НОВИКОМБАНК».

Подписанное Соглашение распространяет действие программы ипотечного кредитования на работников ПАО «ОДК-Сатурн», АО «СатИЗ», ЗАО «Волгаэро», ЗАО «НИР», Филиал ПАО «ОДК-Сатурн-ОМКБ», ООО «АТО», ООО «КК «Блеск», ООО «РТ-Питание» (далее – работники Общества).

– С целью создания условий для улучшения жилищного обеспечения сотрудников ПАО «ОДК-Сатурн» в рамках действующей на предприятии жилищной политики компания предоставляет денежные средства на погашение части процентов по ипотечным кредитам, взятым в банках-партнерах. Реализация данного проекта жилищной программы направлена на поддержку сотрудников компании. Основой кадровой политики ПАО «ОДК-Сатурн» является всесторонняя мотивация их высокого профессионализма, отношения к работе, приверженности интересам предприятия, – поясниламеститель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков.

В рамках настоящего Соглашения АКБ «НОВИКОМБАНК» будет содействовать организации и заключению работниками Общества ипотечных сделок по приобретению готовых и строящихся объектов недвижимости с использованием ипотечных кредитов банка, проводить совместные и раздельные разъяснительные кампании, направленные на повышение информированности работников об условиях ипотечных программ, а также консультировать по вопросам предоставления ипотечных кредитов.

– Новикомбанк оказывает поддержку в реализации жилищной программы Госкорпорации Ростех в рамках долгосрочной государственной политики по повышению доступности жилья и собственной социальной стратегии Банка. Мы предоставляем партнерам максимально льготные условия кредитования как в части процентных ставок, так и в части требований к заемщикам. Соглашение, которое мы подписали сегодня с ПАО «ОДК-Сатурн» – это важная веха на пути следования обозначенным целям, – отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.



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