Названы продукты, от которых стоит отказаться переболевшим COVID-19

26.08.2020, 9:17, Разное

Медики рассказали, от каких продуктов должны отказаться те, кто переболел COVID-19. После перенесения коронавируса организму нужно восстановиться. Чтобы ускорить данный процесс, необходимо пересмотреть рацион.

В течение недели, после того как человек переболел COVID-19, может наблюдаться слабость, снижение работоспособности, недомогание. В таком случае из рациона необходимо исключить алкоголь и жирную пищу. В этот период лучше перейти на витаминизированное питание – употреблять свежие овощи и фрукты, полезные настои.

Люди с повышенным артериальным давлением могут поправить свое здоровье, принимая вместе с шиповником экстракт элеутерококка. В основном необходимо питаться белковыми продуктами, углеводов в рационе должно быть минимальное количество. Защитные функции организма ухудшаются при потреблении сахара, сладостей и жирной пищи. Чай нужно пить теплым, поскольку кипяток может раздражать слизистую оболочку. Следует исключить из рациона и кофе. Рекомендуется пить кефир, йогурт, воду с лимоном.

Что касается восполнения белка, то подойдет мясо птицы. Также нужно включить в рацион растительные масла. Важной частью диеты является вода. Ее необходимо употреблять в количестве не менее 1,5 литра в сутки.