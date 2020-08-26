Сын Ефремова заявил о намерении бросить пить

26.08.2020, 9:17, Разное

Сын актера Михаила Ефремова заявил о намерении окончательно бросить пить. По словам Никиты Ефремова, ранее алкоголь для него являлся способом расслабления, но впоследствии стали фиксироваться негативные проявления.

Актер осознал, что проблема на самом деле заключалась не в спиртном. Алкогольные напитки были только способом ее решения. Сейчас Никита Ефремов надеется, что отношения со спиртным завершены. Это не значит, что он в целом выступает против алкоголя, просто артист свое уже отгулял.

Театральный актер старался не комментировать тему, связанную со смертельной аварией, которую устроил его отец. Он видит реакцию людей на высказывания, поэтому начал строить границы. Побочным эффектом публичности является то, что их постоянно пытается кто-то нарушить. Сразу же посте резонансного ДТП Никита Ефремов выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что любит своего отца. Он надеется, что родственник достойно примет все последствия.

Никита Ефремов признался, что пробовал и запрещенные вещества. Последние несколько лет актер ведет здоровый образ жизни.