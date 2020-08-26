 

Западные СМИ впечатлила беспилотная «Армата»

26.08.2020, 9:08, Новости дня

Создателям беспилотной версии российского танка Т-14 «Армата» удалось решить проблему, присущую любой машине с дистанционным управлением, сообщил в статье для National Interest американский публицист Питер Сучиу.

Ранее стало известно, что новейший российский танк Т-14 «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме.

Публицист считает, что обеспечение техники «ситуационной осведомленностью» является важнейшим вопросом, относящимся к дистанционно управляемым аппаратам, передает РИА «Новости».

Создатели Т-14 дали на него ответ, расположив по всему корпусу танка широкоугольные видеокамеры. Они позволяют осуществлять обзор в диапазоне 360 градусов, а также обеспечивают экипаж данными о «ситуационной обстановке».

Другой инновационной характеристикой танка публицист называет необитаемую башню. Она включает в себя удаленно управляемую гладкоствольную 125-миллиметровую основную пушку 2А82-1М с полностью автоматизированной системой заряжания.

Эксперт обратил внимание на способность Т-14 передвигаться со скоростью 90 километров в час. Он предположил, что это делает его потенциально более мобильным, чем американский танк M-1 Abrams.

Подчеркивается, что новый российский танк сможет проводить разведывательные операции, участвовать в процессе определения целей и корректировки огня самоходных артиллерийских установок, ракетных систем поверхность-воздух и даже танков Т-90.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, должна ли РФ отказаться от танков вместе с Великобританией.



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