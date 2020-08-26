Онищенко назвал главную опасность нового учебного года

26.08.2020, 9:08, Новости дня

С началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа, сообщил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

По его словам, в настоящее время коронавирус не представляет серьезной угрозы и позволяет начать учебный год без рисков для здоровья детей даже в самых интенсивных очагах, передает Ura.ru.

Кроме того, несовершеннолетние, как правило, «относительно нейтрально переносят коронавирус».

«Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», – сказал Онищенко.

Он добавил, что традиционное начало учебного года станет «мощным импульсом, что надо возвращаться к нормальной жизни». При этом не следует забывать про меры личной защиты от инфекции. Он призвал приучать детей к тому, чтобы они ходили в масках, мыли руки и соблюдали дистанцию.

Также Онищенко подчеркнул, что профильным ведомствам поставлена задача вакцинировать 70% населения, в первую очередь, школьников, учителей, медиков и старшее поколение. При этом трудоспособная часть граждан должна прививаться от гриппа за счет страховых компаний или работодателя.

Ранее Минпросвещения отказалось переносить начало учебного года в российских регионах в ответ на предложение депутата Госдумы Василия Власова о переносе начала школьных занятий, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса.