Испытатель рассказал о новых видах управляемого вооружения на Ми-28НМ

26.08.2020, 9:08, Новости дня

Испытания новых видов управляемого вооружения проводятся на вертолете Ми-28НМ в рамках госиспытаний, сообщил старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» (входит в «Вертолеты России») Герой РФ Сергей Маслов.

«На НМ сейчас проводятся испытания новых видов управляемого вооружения, в которых значительно увеличены дальности поражения воздушных и наземных объектов, испытывается новый бортовой комплекс обороны, который обеспечивает сохранение жизни экипажу и машине», – передает РИА «Новости» слова Маслова.

Он отметил, что «примерно две трети того, что он должен применять, испытали». Помимо вооружения, сейчас готовятся к проведению испытаний еще ряд усовершенствованных систем, которые расширят возможности вертолета.

«Улучшаем характеристики, увеличиваем диапазон боевого применения, чтобы обеспечить экипажу возможность работать по целям, не входя в зону ПВО», – отметил летчик-испытатель.

Ранее во вторник сообщалось, что модернизированный Ми-28НМ на испытаниях подвергся ракетному обстрелу.