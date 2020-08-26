Первая леди и Майк Помпео призвали поддержать Трампа на выборах

26.08.2020, 9:03, Новости дня

Первая леди США Мелания Трамп призвала американцев голосовать за ее мужа Дональда Трампа на выборах в ноябре, заявив, что никто другой не подготовлен лучше, чтобы помочь стране пережить трудное время.

Уровень безработицы в США резко вырос, поскольку многие предприятия закрылись на волне пандемии коронавируса, в то время как число умерших от COVID-19 приближается к 180 тысячам.

Однако, обращаясь из Белого дома к делегатам съезда Республиканской партии во второй день его работы, первая леди выразила уверенность, что под руководством ее мужа кризис будет преодолен.

«Администрация моего мужа не прекратит борьбу до тех пор, пока не появится эффективное лечение или вакцина, доступная для всех. Дональд не успокоится, пока не сделает все, что в его силах, чтобы позаботиться обо всех пострадавших от этой ужасной пандемии», – заверила она.

Мелания Трамп заявила, что она уверена в том, что в будущем американцы смогут сказать своим внукам, что, «благодаря доброте и состраданию, силе и решительности», они смогли восстановить надежду на их будущее.

«Было вдохновением видеть, что люди нашей великой страны готовы делать друг для друга, особенно когда мы находимся в самом хрупком положении», – указала первая леди.

Госсекретарь США Майк Помпео выступил в защиту внешней политики президента Трампа в беспрецедентной речи, которая передавалась из Иерусалима.

«Исполняя свой долг по обеспечению нашей безопасности и неприкосновенности наших свобод, нынешний президент возглавил смелые инициативы почти во всех уголках мира», – сказал Помпео.

«Как солдат я лично видел людей, отчаянно стремящихся вырваться на свободу. Лучшее, что может сделать каждый из нас, чтобы защитить наши свободы, – это выбрать лидеров, которые не только говорят, но и выполняют обещанное», – отметил глава американской дипломатии.

Он также заявил, что Трамп укрепил НАТО, несмотря на годы конфликта между Трампом и членами западного альянса.

«Благодаря президенту Трампу, НАТО стало сильнее», – сказал Помпео.

Выступление Ларри Кадлоу, советника президента по экономике, было посвящено экономическим вопросам. Кадлоу отметил, что пандемия COVID-19 нанесла мощный удар по экономке США, однако напомнил, что экономические показатели до начала пандемии были впечатляющими.

Кадлоу заявил, что экономическая программа Трампа имела «оглушительный успех» благодаря снижению налогов, снижению регулирования и заключению новых торговых соглашений.

«Экономика была восстановлена за три года», – заявил Кадлоу.

По его словам, пандемия имела ужасные последствия, однако президент «быстро и эффективно» принял меры по спасению экономики.

«Прямо сейчас здоровье нашей экономики восстанавливается», – заявил советник.

Сенатор Рэнд Пол в своем выступлении заявил, что Трамп всегда добивается поставленных целей.

«Я не всегда с ним согласен. Но наши случайные политические разногласия перевешиваются нашими значительными соглашениями, – сказал сенатор. – Однако достижение цели гораздо важнее простого соглашения. Президент Дональд Трамп добивается целей».

Рэнд Пол, который последовательно голосовал против ведения США военных кампаний за рубежом, отметил, что Трамп стремится положить конец войне в Афганистане, и противопоставил его Джо Байдену, отмечая их разногласия по Ираку.

«Джо Байден проголосовал за войну в Ираке, которую президент Трамп давно называл худшей геополитической ошибкой, допущенной нашим поколением. Я боюсь, что Байден снова выберет войну. Он поддерживал войну в Сербии, Сирии и Ливии. Джо Байден будет продолжать проливать нашу кровь… Президент Трамп вернет наших героев домой», – заявил сенатор-республиканец.

В ответ на выступления республиканских ораторов демократы сосредоточили внимание на американской экономике, котрой был нанесен сильный удар из-за пандемии коронавируса.

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, выступая в рамках усилий штаба Джо Байдена по отвлечению внимания от республиканского съезда, заявила, что именно администрация Обамы-Байдена вывела страну из самого серьезного экономического спада за несколько десятилетий.

По ее словам, Трамп свел достигнутый прогресс на нет своими торговыми войнами и бессистемной реакцией на пандемию.

«Дональд Трамп серьезно ухудшил экономическое положение нашей страны, – сказала Уитмер. – Работники и семьи не могут позволить себе еще четыре таких года».