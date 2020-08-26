 

Зеленский: Крым – наша территория, мы его вернем

26.08.2020, 8:55, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Киеву удастся добиться возвращения Крыма, оккупированного Россией в 2014 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews. Фрагмент беседы опубликован на официальном сайте главы государства 26 августа.

“Крым – наша территория, мы его вернем”, – сказал он.

В то же время, добавил Зеленский, на данный момент Россия отказывается обсуждать вопрос Крыма.

“Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем… Нам помогает не только Европа, помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я еще что-то делать? Да”, – сказал он.

Зеленский заверил также, что вопрос деоккупации Крыма для него является таким же приоритетом, как и окончание войны на Донбассе.

“Я не вижу разницы между этими вопросами. Единственное, что на востоке гибнут люди, поэтому именно в этом, человеческом факторе для меня лично это на первом месте. Но на том же уровне, так как обе территории – наши и должны вернуться”, – отметил президент Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России за захват Крыма действуют несколько санкционных пакетов Евросоюза, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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