В Украине коронавирусом заразились еще 1,6 тыс. человек

26.08.2020, 8:55, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились еще 1670 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это на 12 человек больше, чем накануне.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 110 085, 2354 человека скончались (+36 за последние сутки), 53 454 пациента уже выздоровели (+584).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 3677;

Волынская область – 5221;

Днепропетровская область – 2055;

Донецкая область – 1256;

Житомирская область – 2959;

Закарпатская область – 7143;

Запорожская область – 1439;

Ивано-Франковская область – 8321;

Киев – 12 248;

Киевская область – 5211;

Кировоградская область – 771;

Луганская область – 247;

Львовская область – 13 560;

Николаевская область – 1023;

Одесская область – 6352;

Полтавская область – 684;

Ровенская область – 8737;

Сумская область – 1269;

Тернопольская область – 5104;

Харьковская область – 7984;

Херсонская область – 346;

Хмельницкая область – 2062;

Черкасская область – 1305;

Черновицкая область – 9541;

Черниговская область – 1570.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Одесской (186), Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской и Черновицкой (по 171) областях. Наименьший – в Кировоградской (два), Луганской (три), Днепропетровской и Черкасской (по пять) областях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 26 августа, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось 23,9 млн человек, из них 819 тыс. умерли, 15,58 млн выздоровели.