 

В Украине коронавирусом заразились еще 1,6 тыс. человек

26.08.2020, 8:55, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились еще 1670 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это на 12 человек больше, чем накануне.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 110 085, 2354 человека скончались (+36 за последние сутки), 53 454 пациента уже выздоровели (+584).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 3677;
Волынская область – 5221;
Днепропетровская область – 2055;
Донецкая область – 1256;
Житомирская область – 2959;
Закарпатская область – 7143;
Запорожская область – 1439;
Ивано-Франковская область – 8321;
Киев – 12 248;
Киевская область – 5211;
Кировоградская область – 771;
Луганская область – 247;
Львовская область – 13 560;
Николаевская область – 1023;
Одесская область – 6352;
Полтавская область – 684;
Ровенская область – 8737;
Сумская область – 1269;
Тернопольская область – 5104;
Харьковская область – 7984;
Херсонская область – 346;
Хмельницкая область – 2062;
Черкасская область – 1305;
Черновицкая область – 9541;
Черниговская область – 1570.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Одесской (186), Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской и Черновицкой (по 171) областях. Наименьший – в Кировоградской (два), Луганской (три), Днепропетровской и Черкасской (по пять) областях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

К утру 26 августа, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось 23,9 млн человек, из них 819 тыс. умерли, 15,58 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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