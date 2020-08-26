Названы возможные ощущения после вакцинации от коронавируса

26.08.2020, 8:53, Разное

Медики описали всевозможные ощущения после вакцинации от коронавируса. Россиян в официальном порядке на добровольной основе станут прививать против COVID-19 уже ближайшей осенью.

В РФ создана и зарегистрирована первая во всем мире вакцина от коронавируса. Ее разработчики время от времени делятся подробностями об инъекции. Россияне уже постепенно готовятся к вакцинации. Эпидемиолог Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, как будет чувствовать себя человек после проведения процедуры прививания.

Сообщается, что может подняться температура. Более точные данные продемонстрирует третий этап испытаний. Саму же вакцину разрешили зарегистрировать после второй части клинических исследований. Существуют препараты, вызывающие минимальное количество реакций, но есть и те, которые способны спровоцировать целый ряд симптомов.

Что касается температуры, то она связана с поступлением в организм ранее неизвестного вещества. Если появятся иные симптомы, то можно смело предъявлять претензии к создателям вакцины.