Друзья и поклонники переживают из-за пропажи певицы МакSим

26.08.2020, 8:53, Разное

По словам радиоведущей Аллы Довлатовой, она не может уже три месяца связаться со своей подругой Мариной Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим. Близкие друзья певицы и поклонники переживают из-за ее пропажи, так как о ней нет вестей с конца зимы.

Последний раз МакSим выходила на связь в Instagram 13 февраля, презентуя композицию «Преданным». Знаменитость рассказывала поклонникам, что у нее есть проблемы со здоровье, поэтому она намерена уйти в творческий отпуск. В минувшем году артистка попала в ДТП, после чего с серьезными травмами была доставлена в больницу. Фолловеры просят, чтобы МакSим объявилась и дала знать о своем самочувствии.

В эфире «Русского радио» Алла Довлатова подчеркнула, что хотела пригласить давнюю подругу в вечернее шоу, но несколько месяцев не может к ней дозвониться. В тот момент в радиостудии был комментатор Дмитрий Губерниев, который признался, что не является поклонником творчества МакSим. По словам спортивного журналиста, на концерт артистки он бы не пошел. Дмитрий Губерниев пошутил, что Марина Абросимова «ушла в астрал».