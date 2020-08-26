В РФ стартовало производство нового KIA Sorento

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26.08.2020, 8:03, Новости дня

В Калининграде на заводе «Автотор» приступил к серийному выпуску нового кроссовера KIA Sorento.

В дальнейшем данный автомобиль начнут поставлять на российский рынок. Изначально компании пришлось существенно модернизировать производственную площадку для возможности выхода с конвейера обновленной модели KIA Sorento. Также доработки коснулись необходимости установки новых дизельных агрегатов.

Для российского рынка предложат кроссовер с 2,5-литровыми бензиновыми моторами на 180 л.с., а также 2,2-литровыми дизельными агрегатами на 190 л.с. мощности. В разных комплектациях предусмотрели шестиступенчатый «автомат» или восьмиступенчатую роботизированную трансмиссию. Остальные параметры озвучат ближе к началу продаж в РФ.



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