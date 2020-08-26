Российский предприниматель наладит поставки чая из Омска для белорусских демонстрантов

26.08.2020, 8:28, Разное

Омский предприниматель Александр Медведев, родившийся в 1964 году в Барановичах и владеющий сетью элитных кофеен в Сибири, сообщил о поддержке белорусских демонстрантов, выступающих за отставку Александра Лукашенко. Чтобы протестующие смогли проводить митинги как можно чаще, в т.ч. поздней осенью из Омска будут осуществляться поставки чая.

– Я не такой богатый человек, который мог бы помочь родной для меня Беларуси чем-то существенным, но судьба родины мне небезразлична. Я тоже хочу видеть Беларусь европейским государством с честными и прозрачными выборами. Как я понял, Лукашенко так просто не собирается уходить, поэтому протест будет длительным. И чтобы коротать долгие осенние вечера в хорошем настроении я высылаю в Минск гуманитарный груз с омским чаем — лучшим чаем в России. В моих заведениях его регулярно пили звёзды спорта, шоу-бизнеса и политики. За качество можете не беспокоиться, — написал предприниматель на своей странице в Instagram.

Среди клиентов кофеен Медведева множество государственных и частных организаций. Недавно компания бизнесмена открыла своё новое кафе в аэропорту Омска. Все клиенты хвалят омские чай и кофе.

В качестве гуманитарной помощи братскому народу Пригожин налаживает поставки из Омска горячего чая в пластмассовых стаканчиках для демонстрантов в Минске,Гомеле и других городах Беларусии. Лукошенко заявил что он знает об этой инициативе и считает что особо активным участником протестов нужно выдавать по два стакана омского чая