Промышленные загрязнения создают животных-мутантов, которых мы зовем криптидами?

26.08.2020, 8:13, Разное

Известно, что многие пестициды и другие химические вещества вызывают мутации в ДНК и могут стать причиной появления существ с врожденными аномалиями. И эти аномалии могут оказаться устойчивыми и жизнеспособными.

p>В 1979 году в США вышел научно-фантастический фильм "Пророчество" ("Prophecy"), который повествовал о гризли-мутанте, намеренно нападающем на людей. Несчастного медведя превратили в мутанта отходы бумажной фабрики, неконтролируемо сливаемые в реку.

Может ли случиться подобное в реальном мире? Некоторые моменты показывают, что это уже происходит.

Начнем с озерных монстров. Британец Ричард Фриман, бывший работник зоопарка и ныне являющийся исследователем-криптозоологом, имеет свою точку зрения на то, чем могут быть регулярно наблюдаемые в озерах Шотландии и других стран странные крупные змеевидные существа.

"Как и в случае с Несси, я думаю, что лучше всего на их роль подходят гигантские бесплодные угри. Обычные речные угри для размножения плывут в Саргассово море, где мечут икру, а потом умирают. Молодые угри потом инстинктивно находят дорогу в пресноводные водоемы, там растут и цикл начинается заново.

Но предположим, что произошла мутация и угорь не способен к размножению. Тогда он никуда не плывет и все время остается в своем пресноводном водоеме. При этом продолжая и продолжая расти. Такие угри существуют, но пока никто не знает, до скольки лет они могут жить и до каких размеров способны вырасти.

Есть теория, что из-за сильного промышленного загрязнения в последние десятилетия количество редких природных мутаций может неестественно вырасти. Уже доказано, что многие химические вещества, к примеру полихлорированные дифенилы (ПХД), или полихлорированные бифенилы (ПХБ), вызывают у рыб бесплодие".

На сайте "Science Direct" пишут:

"Загрязнение окружающей среды одна из самых серьезных проблем, с которыми сегодня сталкивается человечество и другие формы жизни на нашей планете. Загрязнение окружающей среды определяется как загрязнение физических и биологических компонентов системы земля/атмосфера до такой степени, что это отрицательно сказывается на нормальных экологических процессах. Любое использование природных ресурсов со скоростью, превышающей способность природы к самовосстановлению может привести к загрязнению воздуха, воды и земли".

Кен Герхард – известный современный американский криптозоолог рассказывает:

"Если вы помните, еще в 1995 году в пруду на юго-западе Миннесоты было найдено невероятно большое количество лягушек с врожденными уродствами. Статьи о них часто публиковались в СМИ. Это выглядело как знак времени? Загрязнение было настолько сильным, именно воздействие человека вызвало эти мутации у лягушек. У них были лишние или отсутствующие конечности, странные глаза и тому подобное. За последние пару лет у нас в Техасе происходит то же самое".

Эти сообщения сильно обеспокоили министерство внутренних дел США и Геологическую службу, а началось все совершенно случайно, когда школьники пошли в пруд поймать лягушек для урока биологии и обнаружили, что половина пойманных лягушек имели различные мутации.

При этом за последние несколько лет в той же Миннесоте несколько раз всплывали сообщения очевидцев о наблюдении в местных озерах неестественно крупных лягушек. ОЧЕНЬ КРУПНЫХ. Есть ли связь между загрязнением и гигантскими размерами лягушек? Никто не знает, но она может быть.

Геологическая служба США сообщала:

"Известно, что пестициды вызывают уродства или смерть лягушек, если присутствуют в большой концентрации. Исследования, проведенные в Канаде, показывают связь между процентом уродливых лягушек и использованием пестицидов. Метопрен – инсектоид, широко используемый для борьбы с комарами, также подозревается в вызывании врожденных уродств.

Эндокринные разрушители также изучаются, чтобы определить, несут ли они ответственность за некоторые пороки развития лягушек в Миннесоте. Эндокринные разрушители это природные и созданные человеком химические вещества, которые внедряются или имитируют естественные гормоны, контролирующие рост, развитие и поведение организмов.

Количество эндокринных разрушителей неизвестно: только за последние десятилетие началось отслеживание химических веществ для оценки активности эндокринных разрушителей".

Теперь снова вернемся к Кену Герхарду, который изучал таких криптидов как чупакабра, озерные монстры и оборотни. Последние несколько лет Кен искал существо, известное как Техасская чупакабра – это нечто лысое, четвероногое и похожее на собаку или койота, больного чесоткой.

Кен, однако, был уверен, что облысение у этого животного наступило не из-за чесотки, а скорее всего эти "чупакабры" уже были рождены такими – без шерсти. И у них были и другие аномалии во внешности – странные "мешочки" на задних конечностях, необычный прикус. Иногда их видели бегающими самым странным образом на задних конечностях.

А еще они охотятся днем и совершенно не боятся человека. Для любого дикого койота это нонсенс. Так может быть мутация превратила их в некое совершенно новое существо? И не просто мутация. Кен кажется знает, откуда могло все это начаться.

"Многие из техасских чупакабр были замечены в районах возле угольных электростанций. Такие электростанции выделяют огромное количество токсинов, в том числе так называемый диоксид серы (оксид серы).

В лабораторных условиях было выяснено, что он является мутагеном, то есть при попадании в кровь живого существа он может вызвать мутации на клеточном уровне. Возможно, что у обитающих в районе угольных электростанций и так была ослаблена иммунная система, поэтому токсину было несложно проделать все остальное".

В одном штате Техас насчитывается около двадцати угольных электростанций, а что касается оксида серы, то еще в 2005 году на лабораторных экспериментах на мышах было выяснено, что он повреждал ДНК мышей и у них появлялось множество разных мутаций, а еще они становились склонны к развитию рака и другим заболеваниям, связанным с поврежденными участками ДНК.

Таким образом вполне может быть, что многие современные криптиды были по факту созданы самими людьми.