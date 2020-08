Мнение: Должна ли Россия отказаться от танков вместе с Великобританией?

26.08.2020, 8:01, Разное

Россия рассматривает новые варианты «танка будущего», а Британия в то же самое время задумывается, не отказаться ли ей вовсе от этого вида военной техники. Кто больше прав в прогнозе относительно перспективного оружия, сохраняются ли былые достоинства танков сегодня – и сколько танков нужно нашей стране?

По полю Международного военно-технического форума «Армия-2020» танки грохотали. Доминирование бронетанковой техники на этой «выставке достижений» очевидно, хотя и других видов вооружений и военной техники здесь представлено предостаточно. Россия, как видно, не собирается отказываться от «бронированного кулака» и активно развивает отечественное танкостроение, которому в этом году исполнилось 100 лет. И это на фоне того, что некоторые страны от дорогостоящих танков как таковых хотят отказаться вовсе и собираются вложиться в кибервооружение, космос и другие передовые технологии.

В значительной степени сократить парк бронетехники, а впоследствии и вовсе отказаться от танков, сейчас собирается Великобритания. По крайней мере, газета Times сообщает, что официальный Лондон изучает такую возможность, ссылаясь на высокую стоимость модернизации своих танков Challenger и БМП Warrior, которые, действительно, изрядно устарели и не способны составить конкуренцию более совершенным танкам других государств.

Тут надо понимать, что первопричина именно в цене вопроса – дорого модернизировать, создавать новые или, например, покупать за границей, как рассматриваемый вариант с немецким танком Leopard 2. Минобороны страны утверждает, что будущее в меняющемся характере ведения войны принадлежит отнюдь не танкам, а другим средствам ведения боевых действий. Поэтому Великобритания уже забросила удочку в НАТО с предложением отказаться от тяжелой бронетехники и пересмотре своего военного вклада в альянс.

Вторая сторона вопроса, по причине которого Великобритания вбивает «танковый клин» в мировое танкостроение, заключается в том, что танки Лондону на нынешнем историческом этапе действительно вовсе не нужны. Их применение на самом Туманном Альбионе крайне неэффективно – на острове им и разойтись-то негде. Высаживать морской десант с тяжелой бронетехникой в Европу, через Ла-Манш, тоже нет против кого, не в Балтийское же море, в Калининградскую область, например, танки тащить.

В качестве отступления можно заметить, что англичане достаточно прагматичны. Когда Британия «правила морями», ее флот был одним из самых мощных в мире, количество кораблей измерялось сотнями, в том числе десятками авианосных. Сейчас британский флот далек от такого количества. То есть ВМС уже не рассматриваются в качестве мощного рычага влияния, в том числе в колониальной политике, поэтому он причален к стенке. То же самое с танками – они Великобритании сейчас не особо нужны, значит, и нет смысла на них тратиться. В общем, англичане в этом плане совсем не «бронебойный» авторитет.

В РФ традиционно считают, что танков много не бывает, тем более, что наша страна считается самой бронированной в мире. Эксперты американского издания We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower недавно нашли в российской армии 22 тыс. танков. Для сравнения, у европейских стран, входящих в НАТО, бронемашин немногим более 11 тысяч, если приплюсовать США и Канаду, то общее количество достигнет 18 тысяч. То есть очевидное преимущество РФ по бронетехнике.

Но западные цифры врут. Из реально боевых машин, модернизированных или совершенно новых, у нас немногим более 5 тыс. танков. Остальные находятся на хранении, либо готовятся к модернизации. Большего в условиях современной войны и не надо.

Современный танк, конечно, несмотря на многочисленные споры, нельзя назвать устаревшим видом вооружений – это убойная сила при мощной пушке и средствах защиты. Пехота танков боится, но имеет средства противодействия. Из основных российских танков сегодня можно назвать Т-90, Т-90А, Т-90М, линейку Т-80 в различных модификациях и Т-72, которые усовершенствованы до уровня Б3. Плюс еще Т-14 на платформе «Армата», который пока как-то с трудом входит в бронетанковый состав Вооруженных сил РФ.

«Танки в российской армии на ближайшие годы не станут анахронизмом, более того, они будут лишь усовершенствоваться и прибавляться новыми разработками бронированных машин, – считает военный эксперт Владимир Попов. – Танк сам по себе универсален – это долговременная бронированная точка, способная оперативно менять свою позицию и действовать в зависимости от ситуации на поле боя.

Здесь нужно вспомнить, что ни один из вооруженных конфликтов конца XX – начала XXI века не обходился без их использования. Танки успешно действовали как в локальных конфликтах, так и в широкомасштабных военных действиях, причем порой даже без своего прямого наступательного компонента. В Афганистане советские войска их использовали именно как огневую поддержку на постах в горах. Американцы в Ираке лишь благодаря поддержке танков ломали оборону сил Саддама Хусейна.

Посмотрите даже на нынешний расклад сил на предполагаемом театре военных действий в Европе, участниками которого может стать с одной стороны Россия, а с другой – войска стран НАТО. У нас на западном направлении развернуты две именно танковые армии. США сейчас разместили в Польше тоже бронетанковую бригаду, переведенную из Германии, а ранее перебросили третью бронетанковую бригадную группу из 4-й пехотной дивизии США, в составе которой были и 87 танков «Абрамс». То есть роль танков в современных войнах будет не менее значимой, чем любые новые технологии».

В принципе, любой танк как таковой представляет из себя три составляющих – шасси на гусеничной базе, бронированные башню и корпус плюс вооружение в виде пушки и пулеметов. Ничего другого, как и в велосипеде, придумать невозможно. Можно лишь усовершенствовать все это до новых уникальных возможностей.

Этим занимаются не только российские танкостроители, но и гении технической мысли других стран.

Общепризнанны боевые характеристики модернизированного немецкого Leopard 2, которых произведено более 3,5 тыс. единиц (в Германии разрабатывался и Leopard 3 – без башни и с двумя пушками, но он так и не пошел в серийное производство). Весьма ценится и израильский танк Merkava, который разрабатывается сейчас уже в пятом поколении. Заметно продвинулись с созданием собственных танков в Китае (прежде использовали закупленные или лицензионные российские). К слову, на нынешнем форуме «Армия-2020» Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продемонстрировала в подмосковной Кубинке одну из лучших своих боевых машин – ZIZ-96В.

Не стоит на месте, естественно, и Россия, которая смотрит в будущее и не собирается останавливаться на модификациях старых танков до совершенно нового уровня и создания новых, как та же «Армата». На нынешнем форуме «Армия-2020» была представлена концепция «танка будущего», которую продемонстрировал 38-й Научно-исследовательский институт бронетанкового вооружения и техники. Пусть пока и в макете, но уже с заданными характеристиками вооружения и защиты, которые впечатляют совершенно новыми возможностями.

Проект должен быть реализован к 2040 году – с очень завидной перспективой на многие десятилетия, позволяющей предположить, что танки все же не вымрут. По крайней мере в России.