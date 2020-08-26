 

Модернизированный Ми-28НМ на испытаниях подвергся ракетному обстрелу

26.08.2020, 8:08, Новости дня

Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ в рамках госиспытаний подвергли ракетному обстрелу с земли, сообщил старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» (входит в «Вертолеты России» Ростеха) Герой РФ Сергей Маслов.

Такие испытания проводятся с целью проверки бортового комплекса обороны, установленного на машине.

«Да, уже проверяли. С точки зрения окончания испытаний, я надеюсь, что в течение года мы их завершим, памятуя о том, что ГОЗ уже сформирован», – передает РИА «Новости» слова Маслова.

Ми-28НМ – высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения. Боевая машина способна выполнять широкий спектр задач, в числе которых уничтожение бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, воздушная разведка, а также целеуказание другим вертолетам и самолетам.

Напомним, в январе сообщалось, что Саратовское предприятие разработало новый комплекс бортового оборудования для пилотирования боевых вертолетов Ми-28НМ.



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