 

В РФ провели более 35 млн тестов на коронавирус

26.08.2020, 8:08, Новости дня

Более 35 млн тестов на коронавирус в общей сложности проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 33,2 млн тестов на коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства. 

За сутки было сделано 248 тыс. исследований.

Напомним, за минувшие сутки в РФ было выявлено 4696 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 966 тыс. случаев заболевания. 



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