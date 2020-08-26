Как полтергейст нападал на мальчика и приподнимал его кровать в воздух

26.08.2020, 8:04, Разное

Двухэтажное коммерческое здание в Сент-Катаринс, Онтарио, Канада, кажется отличной инвестицией. В нем есть шесть жилых квартир и фасад для коммерческого магазина. И стоит все это всего 700 тысяч долларов.

Однако этот дом, расположенный по адресу Черч-стрит, 237, своей историей отпугивает многих покупателей, потому что в 1970 году он попал в заголовки всех местных газет из-за пугающей истории с паранормальной активностью. Встреча с полтергейстом в этом доме травмировала сразу нескольких человек, а наблюдали его со стороны множество очевидцев.

Многочисленные свидетели, в том числе полицейские из управления Сент-Катаринс, сообщали, мебель тут двигалась сама по себе, а картины перемещались по стенам. И по словам нынешних владельцев здания, все эти истории были полностью правдивыми.

Один из них, Рино Манчини рассказал, что лично общался с полицейским, который видел как один из фотографов из газеты вошел в одно из злополучных помещений дома и дверь за ним тут же захлопнулась неведомой силой.

Так крепко, что открыть ее он так и не смог и был вынужден в страхе вылезать через окно, бросив в комнате все свое оборудование.

Поначалу предполагалось, что все это было большим розыгрышем 11-летнего мальчика по имени Питер, который жил со своими родителями в этом доме в квартире №1. Однако когда 6 февраля 1970 года в здание вызвали полицию, чтобы она расследовала "злостное детское хулиганство", полицейские столкнулись с чем-то куда более страшным, чем проказы ребенка.

Выяснилось, что в квартирах (в основном в квартире №1 и соседской) сами по себе двигались не только разные предметы, но и мебель, в том числе тяжелые шкафы и кровати. Никакой 11-летний мальчик не смог бы это сделать. И подобное на момент вызова полиции продолжалось уже 10 дней.

Когда один из полицейских решил позвать сюда священника и тот приехал, то оба они увидели как на кухне сам собой начал двигаться стул, а потом там же раздался шум шагов кого-то невидимого. Другой офицер в тот же день увидел как на его глазах один за другим на пол падали с полок кубки и призы за выигрыши в боулинге, принадлежащие жильцу квартиры, а потом на пол кухни с дребезгом упали стенные часы.

Однако 11-летний Питер все-таки был каким-то образом связан с полтергейстом. Именно в его присутствии все эти явления становились особенно активными. Когда он проходил мимо картин на стене, они начинались раскачиваться сами собой "словно собака машет хвостом при виде хозяина", без каких-либо скрытых ниточек или иных способом розыгрыша.

То, что полтергейст очень часты бывает "привязан" к детям или подросткам, давно известно исследователям паранормальных явлений.

Почему так происходит, никто не знает, но некоторые предполагают, что незрелая детская психика может невольным образом дарить "энергию" для нечистой силы и подпитывать ее. Якобы к ребенку "присосалась злобная сущность" за счет его слабости и неспособности сопротивляться из-за возраста.

При этом многие из таких детей и сами становятся объектами нападения со стороны полтергейста. Того же несчастного Питера неведомая сила регулярно прижимала к стене, так что он не мог вырваться, а еще переворачивала стулья, когда мальчик пытался на них сесть.

Однажды большой кожаный диван "честерфильд" в гостиной, на котором сидело четыре взрослых человека, внезапно поднялся в воздух на высоту 18 дюймов (45 см). В другом случае начала левитировать кровать Питера.

Когда полицейский сидел на диване и на коленях у него сидел маленький ребенок, некая сила начала с усилием спихивать этого ребенка на пол. Потребовалась помощь двух других полицейских, чтобы удержать ребенка на месте.

С полок сами собой падали куклы, лампы, опрокидывался тяжелый книжный шкаф, кодом отъезжал от стены, а потом придвигался обратно, стул взлетал в воздух на несколько секунд и потом падал на пол и тд.

Любопытно, что по сути в доме осталось всего две вещи, которые полтергейст никогда не трогал – распятие на стене и картина с Девой Марией.

Все эти явления также сопровождались непонятным громким шумом – стуками, скрипом, хлопаньем. В попытке найти источник загадочных звуков были проверены система отопления и водоснабжения, но в них все оказалось нормальным.

Полтергейст резко прекратился в доме на Черч-стрит, когда мальчика отослали жить в дом его бабушки. Полтергейст переселился туда вслед за Питером, однако там он проявлял себя куда слабее и потом совсем пропал.