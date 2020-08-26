 

Джонсон опроверг слухи об отставке из-за проблем со здоровьем

26.08.2020, 7:48, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не собирается уходить в отставку.

Джонсон посетил Норт-Девон, где назвал слухи о своей возможной отставке «абсолютной чушью», пишет Devon Live.

Премьер заявил, что чувствует себя лучше, чем когда-либо, поскольку похудел на девять килограммов. Он отметил, что по его меркам это заметный результат. 

Напомним, СМИ сообщали, что Джонсон может покинуть свой пост примерно через полгода из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса.

В мае Джонсон рассказал о существовании планов на случай его смерти.



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