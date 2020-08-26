Помпео похвалил Трампа за выход из ДРСМД и убийство Сулеймани

26.08.2020, 7:48, Новости дня

Глава Госдепа Майк Помпео выступил на съезде Республиканской партии и перечислил решения президента США Дональда Трампа, которые считает достижениями.

Помпео сейчас посещает страны Ближнего Востока и Африки, а потому записал выступление, находясь в Иерусалиме. Помпео стал первым за многие десятилетия госсекретарем, выступившим на партийном съезде, за что подвергся критике со стороны демократов, передает РИА «Новости».

По словам Помпео, Трамп указал на «хищническую агрессию коммунистической партии» и «заставил Китай отвечать за сокрытие вируса, который вылился в смерти и экономические проблемы в Америке и во всем мире». Трамп, по его словам, «не успокоится, пока справедливость не восторжествует».

Кроме того, Помпео заявил, что президент США пересмотрел «несправедливые торговые договоренности с Китаем, которые пробили дыру» в американской экономике. Действия Трампа, как сообщил глава Госдепа, привели к тому, что «рабочие места возвращаются в Америку».

Трамп «снизил напряженность», связанную с КНДР, «сейчас не проводятся ядерные испытания или ракетные испытания». При этом граждане США, задержанные в Северной Корее, вернулись домой, сказал госсекретарь.

Помпео похвалил Трампа за то, что «НАТО стало сильнее, а у Украины есть оборонительные вооружения». Подчеркивается, что США вышли из «пагубного соглашения» (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и могут «создавать ракеты, чтобы противостоять российской агрессии».

Также глава Госдепа напомнил, что Трамп одобрил убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани, по версии Помпео, несет ответственность «за убийство сотен американцев и тысяч христиан в регионе».

Трамп «вышел из ужасной сделки с Ираном и зажал в тиски аятоллу, Хезболла и ХАМАС», перенес «американское посольство в Иерусалим», сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

Помпео сообщил о лидирующей роли США в уничтожении боевиков террористической организации «Исламское государство». Он заявил: «Абу Бакр аль-Багдади мертв, а наши храбрые солдаты возвращаются домой».

Напомним, Республиканская партия выдвинула Трампа на второй президентский срок.