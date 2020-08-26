Нефть подорожала на данных о запасах в США

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26.08.2020, 7:48, Новости дня

Цены на нефть в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, подкрепляемые также остановкой добычи в Мексиканском заливе из-за штормов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,32% – до 46,44 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 0,07%, до 43,38 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent дорожают на 0,37% – до 46,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 4,5 млн баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 3,7 млн баррелей.

Рост цен на нефть также подкрепляется ситуацией с природными катаклизмами в США, где из-за штормов добыча нефти в Мексиканском заливе остановилась более чем на 83%.

«Воздействие урагана носит «бычий» характер, но подобное настроение может быть недолгим, если ущерб, нанесенный побережьям Техаса и Луизианы, сократит спрос на длительное время», – сообщил Reuters старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

При этом рост цен ограничен возобновлением обеспокоенности по поводу коронавируса после сообщений из Европы и Азии о повторном заражении пациентов COVID-19.



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